CHP: Meclis OHAL’deki ihaleleri incelesin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 2 yıl süren olağanüstü hal (OHAL) dönemindeki ihalelerin mercek altına alınması gerektiğini belirterek, TBMM Başkanlığı’na OHAL dönemindeki ihalelerin incelenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge verdi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre, Erkek, bu süreçte muhalif avının yaşandığına, FETÖ ile ilişkili olmayan pek çok konuda düzenlemenin yapıldığına dikkat çekti. Aynı süreçte referandum ve seçimlerin de yapıldığını belirten Erkek, OHAL sürecinde yaşanan hukuksuzlukların ayrıntılı denetim, araştırma ve soruşturmalara konu olmasının yanı sıra bu dönemde gerçekleştirilen ihalelerin de özel olarak incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Erkek; olağan dönemde bile mevcut iktidarın en tartışılan uygulamalarından biri olan kamu ihaleleriyle ilgili OHAL dönemindeki uygulamaların mercek altına alınması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye’nin 2019 yılında açıklanan yolsuzluk algı endeksinde bir yıl içinde 13 sıra birden gerilediğini kaydeden Erkek, “2013-2019 yılları arasında en çok düşüş yaşayan üç ülkeden biri olan Türkiye’nin, bu sürede 38 sıra gerilediği de dikkat çekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Erkek, şunları kaydetti:

“Çünkü demokrasinin temelinde, vergi veren yurttaşın, bunların nereye harcandığını sorgulayabilmesi yatmaktadır. Eğer iktidar, halkın vergisini yine halk için harcıyorsa halka hesap vermekten neden kaçınsın? Sayıştay raporlarını neden gizlesin? Bir iktidar, yandaşlara kaynak aktarmıyorsa, ekonomi çakılırken dolarla geçiş ve uçuş garantileri verilen otoyol, köprü ve havalimanı ihalelerini ticari sır olarak saklama gereği duyar mı?”

OHAL döneminde gerçekleştirilen ihalelere ilişkin soru işaretlerinin olağan dönemlerden geri kalmadığını kaydeden Erkek, Kamu İhale Yasası’nda düzenlenen doğal afet, salgın hastalık gibi öngörülemeyen olaylarda ihalenin ivedilikle yapılmasına ilişkin istisnanın iktidar tarafından olağanlaştırıldığını belirtti.

Erkek, OHAL dönemindeki ihalelerin incelenmesi talebiyle Meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi. Önergede OHAL döneminde yapılan kamu ihalelerinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda TBMM’deki kurulacak bir komisyon tarafından incelenmesinin gerektiği ifade edildi.