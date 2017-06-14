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CHP, Meclis çalışmalarına katılıp katılmamayı tartışıyor

Genel Kurul’u yöneten CHP’li Akif Hamzaçebi, Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından oturumu yönetmeyi bıraktı

14 Haziran 2017 20:57

Hülya Karabağlı

CHP, MİT TIR'ları görüntülerinin yayınlanması davasında yargılanan İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun mahkeme salonunda tutuklanmasının ardından bundan sonra izleyeceği yol haritasını belirlemek için peş peşe toplantılar yapmaya başladı.  

MYK toplanıyor

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanıyor. 

CHP’nin TBMM çalışmalarına bundan sonra nasıl devam edeceği konusunda bir karar vermesi de bekleniyor. CHP’de, çalışmaların boykot edilmesini savununlar da var.

Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel başkanlığında Meclis’te toplandı.  CHP’liler bu toplantının ardından Genel Kurul salonunu terk etti.

CHP’li Başkanvekili Akif Hamzaçebi verdiği aranın ardından yönettiği Genel Kurul oturumunu bıraktı. TBMM Genel Kurulu, AKP, HDP ve MHP'nin katılımı  ile devam ediyor. Ancak, kulislerin birinci gündem maddesi Enis Berberoğlu’nun tutuklanması olayı.   

AKP'den CHP'lilere tepki

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, salonu terk eden CHP milletvekillerini eleştirdi. Turan "Dokunulmazlıklar kaldırılırken evet diyeceksiniz sonra burayı terk edeceksiniz" dedi.

 

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