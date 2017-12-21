CHP, Meclis Başkanı'na sordu: 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu'nun raporu nerede?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 15 Temmuz FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu nihai raporunun, komisyon çalışmalarının üstünden bir yıl geçmesine rağmen yayımlanmaması üzerine konuyu Meclis gündemine taşıdı. Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Emre," 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayalı 1 yıl olmuştur, ancak raporu henüz yayımlanmamıştır. Başkanlığınızın rapor ile ilgili çalışması ne durumdadır?” diye sordu.

Genel Kurul'daki bütçe görüşmelerindek konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kürsüden gösterdiği rapora dikkat çeken Emre, “Bu rapor hangi rapor, Soylu bu rapora nasıl ulaştı? Ya Meclis Başkanlığı raporu hazırladı fakat gizliyor, bizden kaçırıyor ya da Bakan’ın elindeki resmi bir rapor değil” dedi.

CHP'li Emre, Bakan Soylu’nun da basılmayan raporu Meclis kürsüsünden göstermesine tepki göstererek şöyle konuştu:

"Komisyon çalışmaları tamamlanalı tam bir yıl olmasına rağmen, komisyon raporu hala basılmamış, basılmışsa bile bize dağıtılmamıştır. Komisyonun çalışmaya başladığı ilk günden beri işi yokuşa süren iktidar partisi, meclis teamüllerini ve iç tüzüğü yok saydığı gibi, Meclis Başkanı Kahraman, kendisiyle yaptığımız görüşmelere de uygun davranmamış, rapora müdahaleyi de engellememiştir. Fakat, tüm girişimlerimize karşın ortaya çıkmayan rapor, önceki gün bütçe konuşması yapan İçişleri Bakanı’nın elinde, kürsüde gösterilmiştir. Bu rapor hangi rapor, Soylu bu rapora nasıl ulaştı? Ya Meclis Başkanlığı raporu hazırladı fakat gizliyor, bizden kaçırıyor ya da Bakan’ın elindeki resmi bir rapor değil. Bunlara bir açıklık getirilmesi gerekiyor ki 15 Temmuz üstündeki şaibelere bir yenisi daha eklenmesin. Bu bakımdan hem bilgi edinme sistemi üzerinden yaptığım hem de soru önergesi ile kendisine ilettiğim sorularımı burada bir kere daha yineliyorum: 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayalı 1 yıl olmuştur, ancak raporu henüz yayımlanmamıştır. Başkanlığınızın rapor ile ilgili çalışması ne durumdadır?

Rapor çalışmaların bitişinin üstünden bir yıl geçmiş olmasına rağmen neden hala basılmamıştır?

Rapor henüz yayımlanmamış olmasına rağmen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 Aralık 2017 tarihinde yapmış olduğu bütçe konuşmasında, kürsüde komisyon raporu olduğunu iddia ettiği bir dosyayı referans göstermiştir. Bakan’ın referans gösterdiği rapor başkanlığınızın bilgisi dahilinde midir? Rapor, bakana tarafınızca mı temin edilmiştir?

Bakan tarafından referans gösterilen rapor, başkanlığınızın bilgisi dahilinde değilse, bahsi geçen dosya hakkında bir inceleme talimatınız olacak mıdır?"