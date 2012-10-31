CHP Marmara Üniversitesi’ndeki fişleme iddiasını TBMM’ye taşıdı

Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Marmara Üniversitesi’nde A.B adlı öğrencinin ‘P’’ koduyla ‘PKK’lı diye fişlenip fişlenmediğini TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Dekan Yusuf Devran lisansüstü eğitime başvuran ve üniversite öğrenimi boyunca hakkında hiçbir soruşturma ve disiplin cezası olmayan Azad Bedirhan’ı neye dayanarak fişlemiştir” dedi. Tanrıkulu, soru önergesinde fişleme iddiasına ilişkin geniş bir ayrıntı verdi.

Tanrıkulu’nun önergesi şöyle:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2012 yılı Güz Dönemi lisansüstü eğitim programlarından Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’na başvuran Azad Bedirhan isimli öğrenci, 20 Haziran 2012 tarihinde yüksek lisans mülakatlarının yapılacağı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yazılı sınav ve sözlü sınava girmiştir.

Puanlar belirtilmeden ‘başarısız’ dendi

Lisansüstü eğitim sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla söz konusu kişi kendisine internetten sisteme giriş yaptığında yazılı sınav ve mülakatta aldığı puanlar belirtilmeksizin sadece ‘BAŞARISIZ’ ibaresini görmüş ve nihayetinde de Halkla İlişkiler anabilim dalına kabul edilmediğini öğrenmiştir. Bunun üzerine Azad Bedirhan, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne “yazılı sınav ve mülakattan kaç puan aldığını ve enstitünün internet sitesinde Halkla İlişkiler Anabilim Dalına kimlerin girdiğini ve kaç ortalamayla girildiğinin liste halinde yayınlanması gerektiğini” belirten bir dilekçe yazmıştır. Enstitü tarafından gönderilen cevap metninde “şahsın yazılı sınavdan 63, sözlü mülakattan da 38.30 puan aldığı” kendisine tebliğ edilmiştir. Ancak bunun böyle olmadığı, yapılan puanlamanın gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığı ileri sürülmektedir.

‘P’ koduyla PKK’lı fişlemesi

27 Haziran 2012 tarihinde savcılığa suç duyurusunda bulunan Halkla İlişkiler Anabilim Dalı jüri üyesi Doç.Dr. Gözde Yılmaz, savcılık ifadesinde, lisansüstü eğitime başvuran 26 öğrencinin sınav öncesi dekan Prof.Dr. Yusuf Devran tarafından, sınav listeleri üzerinde MC, FS, P, ŞÖ, EÖ gibi kodlamalarla fişlendiğini, sınav sonrasında bunların alınmamaları için hocalara baskı uygulandığını, Halkla İlişkiler Anabilim Dalı’na başvuran Azad Bedirhan’ın da ‘P’ kodlamasıyla sözde ‘PKK’lı’ diye fişlenerek yazılı sınav ve sözlü mülakatta aldığı puanların düşürülmesi suretiyle lisansüstü eğitim alma hakkının dekan eliyle gasp edildiğini beyan etmiştir.

Aynı fakültenin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünden 3,64 ortalamayla ‘onur öğrencisi’ olarak mezun olan Azad Bedirhan’ın öğrenim hayatı boyunca hakkında açılan ne bir soruşturma ne de bir disiplin cezası vardır.

Doç.Dr. Yılmaz savcılık ifadesinde, dekan Yusuf Devran’ın, kendisini de “bir teröristi yüksek lisansa almakla itham ederek sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğunu” belirtmiştir. Tanrıkulu’nun Başbakan Erdoğan’a soruları şöyle:

Dekan Devran’ın fişlemesi hakkında ne yapıldı?

-Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde yaşanan fişleme skandalıyla ilgili olarak dekan Prof. Dr. Yusuf Devran hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

Neye dayanarak fişledi?

-Dekan Yusuf Devran lisansüstü eğitime başvuran ve üniversite öğrenimi boyunca hakkında hiçbir soruşturma ve disiplin cezası olmayan Azad Bedirhan’ı neye dayanarak fişlemiştir?

-Hakkaniyete uygun bir mülakatın yapılması çerçevesinde birçok üniversitenin lisansüstü eğitim sınavının yapıldığı yerde kamera kayıt sistemi vardır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde mülakatın yapıldığı yerde kamera neden yoktur, bununla ilgili bir çalışma var mıdır?

-Fakültede, iletişim kökenli, doktoralı asistanlar kadro beklerken, kadrolar okulun akademik personeli yerine, dışarıdan, eğitiminin hiçbir aşamasında iletişim bilimiyle ilişkili olmamış, dışarıdan gelen kişilere verilmiş ve kadrolaşma yoluna gidilmiştir. Dekan Yusuf Devran’ın bu kadrolaşmasıyla ilgili kendisi hakkında açılmış herhangi bir idari soruşturma var mıdır?

-Doç. Dr. Gözde Yılmaz ve Yrd. Doç.Dr. Emel Güler Yılmaz’ın odasına, rıza ve bilgileri dışında kapı kırılmak suretiyle zorla girilmiş, eşyalarına 14 gün el konulmuştur. Basına da yansıyan bu olayla ilgili Dekan Prof. Dr. Yusuf Devran hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

Rektör neden soruşturmaya izin vermiyor?

- Prof.Dr. Yusuf Devran hakkında iddialar ortadayken, söz konusu yaşananlarla ilgili kendisi hakkında savcılık için soruşturma izni Rektör tarafından neden verilmemektedir?

-Prof.Dr. Yusuf Devran’ın dekanlığı döneminde, fakültede ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum gibi hangi bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiştir?

-MÜ İletişim Fakültesi’nde, 4. sınıf öğrencilerine “İnternet Haberciliği” ismiyle zorunlu ders verilmektedir. Yeterince öğretim üyesi bulunan fakültede, hangi gerekçeyle, kamu kaynağı kullanılarak dışarıdan getirilen bir eğitmene bu ders verdirilmektedir?

Mobbing iddialarıyla sürekli gündemde

-Daha önce de öğretim üyelerine ve öğrencilere uyguladığı baskı, tehdit, mobbing iddialarıyla basında sürekli gündeme gelen Prof. Dr. Yusuf Devran’ın görevden alınması düşünülmekte midir?