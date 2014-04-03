CHP Maraş'ın Pazarcık ilçesi için de atakta

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesinde çok ciddi bir usulsüzlük olduğunu ileri sürerek, "Birleştirme tutanaklarında geçersiz olduğu iddia edilen 1560 oy ortada yok. İlçe seçim kurulu, iddiamızın somut delillere dayandığını kabul etti ama işlem yapmadı. AKP'li vekiller şimdi de İl Seçim Kurulu Başkanı hakime baskı uygulamaya çalışıyorlar" dedi.

Umut Oran'ın Pazarcık'ta kayıp olduğunu iddia ettiği 1560 oyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş Pazarcık İlçesi seçimlerinde de çok ciddi bir usulsüzlük var. Geçersiz olduğu iddia edilen 1560 oy kayıp. Birleştirme tutanaklarında 1560 oyun geçersiz olduğu ifade ediliyor ama bu oylar ortada yok. Gereken başvuruları yaptık. İlçe seçim kurulu, iddiamızın somut delillere dayandığını kabul etti ama işlem yapmadı. Şimdi İl Seçim Kurulu değerlendiriyor. AKP’li milletvekillerinin İl Seçim Kurulu Başkanı Hakime baskı uygulamaya çalıştığı da görülüyor. Milli irade hırsızlığından medet ummasınlar. Tüm Türkiye'de oylarımızın peşindeyiz. Sandıkta verilen hiçbir oyu hırsızlığa, yolsuzluğa teslim etmeyeceğiz."

Kesin olmayan sonuçlara göre Pazarcık ilçesinde AKP adayı Yakup Hamdi Bozdağ, 15960 oyla birinci görünürken; CHP adayı Kamil Dalkara ise 15739 oy almış görünüyor.