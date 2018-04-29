CHP, Man Adası belgelerini savcılığa verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iddiası ile ilgili belgeleri savcılığa vereceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, "Belgeleri savcılığa verin dediler, vereceğiz" dedi.

Mersin'de Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iddiası sonrası kendisine yönelttiği suçlamalara yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, açıkladığı belgeler ile ilgili olarak "Sonuna kadar arkasında duracağız. Banka dekontuna 'Sahte' diyorlar, banka sahte dekont mu düzenler?" dedi.

CHP Genel Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir şirket var sermayesi 1 sterlin. Bu nasıl bir ticarettir? Normal ticaretcimiz bilmez bunu. Herkes bir şekilde ticaret yapıyor. Bu kimin şirketi çıkıp bunu millete anlatın."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Perşembe günü Bellway LTD. şirketinin başvurusu üzerine, Kılıçdaroğlu'nun Salı günü partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar ile ilgili olarak soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "CHP Genel Merkezinden, iddia edilen hususlarla ilgili tüm belgelerin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi, CMK 332. maddesi kapsamında yazılı olarak istenilmiştir" ifadesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Kars ve Iğdır'da yaptığı konuşmalarda yanıt verdi.

Erdoğan, AKP'nin Kars 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada çocuklarının yurtdışında hiçbir yere para göndermediğini, yurtdışı bankalarında çocuklarının, eniştesinin ve dünürlerinin böyle bir parası olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Elinde bir takım kağıtlar sallayarak bilmem ne adasındaki hesaba şu kişi bu kadar milyon dolar yatırdı diye güya iddialarını belgelendirdi. Belge dediği bu kağıtları düne kadar da kimseye vermedi" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim veya yakınlarımdan birinin yurtdışındaki hesaba giden tek kuruş parası olmadığını söyledim. Bu 5 arkadaştan bir tanesi güya benim özel kalem müdürümmüş benim öyle bir özel kalem müdürüm olmadı, o isim bir işadamı.

"Zerre kadar aklın olsa bu isim özel kalem müdürü mü bir sor. Ama kılavuzu karga olanın... Dün belge dedikleri kağıtları gördükten sonra anladık ki birileri bu zatı fena halde tongaya düşürmüş. Sürekli sahte belgelerle, iddialarla bu zatı rezil kepaze ediyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Iğdır'da yaptığı konuşmada da Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Erdoğan konuşmasında bir psikiyatrist arkadaşının kendisine CHP liderinin Mitomani (yalan söyleme hastası) olduğunu söyledi, "Bu adam artık siyasetin değil psikiyatrinin konusudur" dedi.