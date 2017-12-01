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CHP 'Man Adası' belgelerini paylaştı, CNN Türk ve NTV yayını kesti!

Bülent Tezcan'ın basın toplantısı, belgelerin açıklandığı sırada canlı yayında kesildi

01 Aralık 2017 15:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakınları tarafından Man Adası'nda bulunan bir off - shore şirkete para aktarıldığı iddiasına dayanak olarak gösterilen belgeler bugün (1 Aralık 2017) basınla paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun "On milyonlarca dolar aktarıldı" ifadesine karşın belgeleri kamuoyu ile paylaşan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hangi şirketi sattınız? Bu şirketin ortakları kim? Sermayesi ne kadar bu şirketin, bilançosu ne, varlıkları ne? Devir senetleri nerede? Erdoğan'dan cevap bekliyoruz" diyerek para trafiğinin Man Adası'ndan Türkiye'ye doğru olduğu mesajını verdi. İlk dakikalarında toplantıyı canlı yayınlayan CNN Türk ve NTV, daha sonra yayını kesti. 

Söz konusu durum, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. 

Sözlerine "Sayın Erdoğan’a teşekkür ediyoruz bu soruları sorma fırsatı verdi. Kendi pencerelerinden izah etmeye kalktı şirket satışından bahsetti. Şirket satışını öğrendik. Biz şirket satışını bilmiyorduk" diye başlayan Tezcan, AKP kanadına şu soruları yöneltmişti:

"Hangi şirketi sattınız? Bu şirketin ortakları kim? Sermayesi ne kadar bu şirketin, bilançosu ne, varlıkları ne? Devir senetleri nerede? Devir senetleri üzerinden konuşalım. Ne zaman kurulmuş o şirket? Ne kadar faaliyet yürütmüş, ne kadar para kazanmış?"

Bülent Tezcan'ın açıklamalarının tamamı için tıklayın

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