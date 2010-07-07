CHP: Mahkeme kararı, istediğimiz karar değil

T24 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, Anayasa Mahkemesinin, anayasa değişikliği paketine ilişkin kararına ilişkin, ''Sorunumuz o 2 maddeyle ilgilidir, 2 madde referanduma gitmeyecekse, hayırlı uğurlu olsun'' dedi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek kararın CHP'nin istediği bir karar olmadığını söyledi. CHP Sözcüsü Mustafa Özyürek, Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını yetersiz bulduklarını, halkı referandumda pakete 'hayır' oyu vermeye çağıracaklarını açıkladı.



CHP milletvekilleri, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın anayasa değişikliğinin iptali istemine ilişkin başvuruyla ilgili kararı açıklamasını Meclis kulisindeki televizyondan izlediler.



Kararın açıklamasının ardından yapılan değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili İnce, şunları söyledi:



''Anayasa Mahkemesi, hukuki bir inceleme yapmıştır. Haklı bulur, haklı bulmaz... Anayasa Mahkemesi, bugüne kadar ki başvurularımızın yüzde 63'ünde bizim istediğimiz şekilde karar vermiş, yüzde 37'sinde farklı kararlar vermiş. Bunun hukuki sonuçları olduğu gibi bilimsel platformda da bu tartışılacak. Karara saygılıyız.



Karar, beni şahıs olarak tatmin etmedi... Ama halkımız, bütün milletimizi tatmin edecektir. Anayasa Mahkemesinin, CHP'nin hassasiyetlerini dikkate almak gibi bir özelliği yok, olmak zorunda da değil. İktidar partisi, sürekli olarak yargıyla bizim aramızda polemiklere giriyordu. Bütün istatistiklere baktığımızda yüzde 63 oranında biz haklı çıkmışız. Gerekçeli kararı görmeden, ayrıntılı değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Halkımız, Türk milleti, referandumda yargıyı, yürütmenin emrine sokmayacaktır, buna güveniyoruz.



İki madde referanduma gitmeyecekse... Bizim engellilere, yaşlılara, çocuklara pozitif ayrımcılıkla ilgili bir sorunumuz olabilir mi? Bizim bunlara itirazımız yok. Sorunumuz o iki maddeyle ilgilidir. İki madde referanduma gitmeyecekse, hayırlı uğurlu olsun.''





Özyürek: Karar, CHP'nin istedi bir karar değil





CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek ise Anayasa Mahkemesi'nin kısmi iptal kararını yetersiz bulduklarını, halkı referandumda pakete 'hayır' oyu vermeye çağıracaklarını açıkladı.



Özyürek sözlerine şöyle devam etti: ''Kılıç'ın açıklamasına göre iki madde referandum dışı kalacak. CHP'nin esas itirazı, hukuk devletini ihlal eden düzenlemeler şeklinde olduğu için bu iki maddeyeydi. Bu durumda CHP'nin itirazları dikkate alınmış oluyor. Diğer maddelerin referanduma gitmesi halinde evet oyu vereceğimizi söylemiştik. Bu karar CHP'nin istediği bir karar değildir. Biz 12 Eylül'de halkımızıda bu Anayasa hayır oyu vermesini istiyoruz.'' dedi.





CHP'li Ersin: Mahkeme orta yol bulmaya çalıştı





CHP İzmir Milletvekili Ahmet Ersin de ''Anayasa Mahkemesi, bir orta yol bulmaya çalışmış. Pratikte çok sağlıklı bir sonuç çıkaracağını zannetmiyorum. Karar beni tatmin etmedi. Biz de üyelerin seçim şekline itiraz ediyorduk, seçim şekli bizim istediğimiz şekilde oldu'' şeklinde konuştu.





'Kısmi iptal, maddein tümünün oylanmasını engeller'





CHP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ise ''Sayın Cumhurbaşkanı'nın referanduma sunduğu madde metni, Anayasa Mahkemesi'nce müdahale edilerek, değişiklik yapılıyor. Dolayısıyla iki madde referanduma gitmiyor. CHP'nin dediği gibi iki maddenin dışında halk oylaması yapılıyor. Bu iki maddenin dışında referanduma gidilmesi halinde destek olacağımızı, başından beri söyledik. İstediğimiz oldu. Bu iki maddedeki kısmen iptaller, maddenin tümünün oylanmasını engeller'' değerlendirmesinde bulundu.





