CHP, LYS’de 2 kat artan sıfırcıların nedenlerinin araştırılmasını istedi

- Hülya Karabağlı

ANKARA

CHP, Adalet Komisyonu Üyesi, Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, LYS’de 112 bin 18 öğrencinin sıfır çekmesinin Meclis tarafından araştırılmasını istedi. Geçtiğimiz yıllara oranla sıfır çekmede iki kat artış olduğuna dikkat çeken Köktürk, TBMM Başkanlığı’na verdiği önergede, “ 2011 LYS'de matematik testinde 31 bin 51 aday net çıkaramazken, 2012'de bu sayı 42 bin 221'e çıkmıştır. Geometride sıfır çekenlerin sayısı, geçen yıl 37 bin 867 iken bu yıl 64 bin 651, kimyada ise geçen yıl 3 bin 764 iken bu yıl 21 bin 800'e yükselmiştir” dedi.

Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün Meclise sunduğu önergenin gerekçesi şöyle:

Sıfır ve altında puan

20 Temmuz 2012 tarihinde kamuoyuna açıklanan Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS); 1 milyon 938 bin adaydan, 189 bin 380 adayın, dil testleri dahil toplamda girdikleri bazı alan test türlerinde, sıfır ve altında puan alarak “sıfır” çekmeleri aileleri ve eğitimle ilgili kurum ve kuruluşları tedirginliğe ve üzüntüye sürüklemiştir.

Eğitim kalitesi, şifre, yanlış hesaplama

Bu yılın başarı oranlarının 2011 yılı oranlarının gerisine düşmesinin ardında, eğitim kalitesinin oldukça düşmesinin, eğitimin siyasal politikaların aracı haline dönüştürülmesinin yanı sıra; şifre, yanlış puan hesaplama skandalları ile zaten güvenirliğini yitiren ÖSYM'nin, sınava az bir zaman kala puan hesaplama yönteminde değişikliğe gitmesinin olduğu iddia edilmektedir.

Öğrencilerin LYS’deki başarı ortalaması, aile ve okul gibi iki temel kurumun etkisinin yanında bölgesel açıdan sosyo-ekonomik farklılıklar ile de yakından ilişkili olduğu gözlenmektedir. Örneğin ülkenin kırsal kesimlerine gidildikçe ya da toplumun üst gelir düzeyinden aşağılara inildikçe karşılaştığımız başarısızlık tabloları, ülkemizde hala fırsat eşitliğinin sağlanamadığının, üstelik herhangi bir önlem alınması yönünde bir çabanın da ortaya konmadığının göstergesidir.

Seçildiğimiz Zonguldak İlinin de başarılı iller sıralamasında yer almadığı görülmüştür.

Sonuç olarak; LYS’de 189 bin 380 adayın, dil testleri dâhil toplamda girdikleri bazı alan test türlerinde, sıfır ve altında puan alarak “sıfır” çekmeleri, Yine iller arsındaki ve okullar arasındaki başarı ve başarısızlık durumları bu sınav sisteminin ve eğitim sisteminin sorgulanmasını ortaya koymaktadır.