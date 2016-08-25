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BBC Türkçe

CHP liderinin konvoyunun geçtiği noktada ateş açıldı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'nun konvoyu Artvin Yanıklı köyü yakınlarında ateş açıldığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, konvoyun önünde giden zırhlı araca ateş açıldığını ve bir askerin ağır yaralandığını söyledi.

25 Ağustos 2016 17:21

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyunun geçişi sırasında Artvin'in Şavşat ilçesinden Ardanuç ilçesine gittiği sırada Yanıklı köyü yakınlarında ateş açıldığı belirtildi.

CNN Türk televizyonuna konuşan Kılıçdaroğlu "Şu anda benim açımdan bir sorun yok. Güvenlik güçleri çatışma bölgesinden çıkardılar. Karayolları bölge müdürlüğü binasındayım. Bir çatışmanın olduğu bir alanda galiba bir olumsuz tablo yaşadık. Güvenlik güçleri süratle önlem aldı ve bizi o alandan çıkardılar." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konvoyun önünde öncülük yapan üç zırhlı aracın geçtiği sırada ormanda bir hareketlilik görüldüğünü, araca ateş açıldığını ve aracın şoförü askerin ağır yaralandığını söyledi.

CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu "Konvoy yaklaşırken güvenlik birimlerine saldırı oldu, bazı jandarmalar yaralandı. Çatışma devam ettiği için konvoy daha güvenli bir yere gidiyor." dedi.

Konvoydaki Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Biz ön konvoydaydık, Sayın genel başkanımızın da içinde bulunduğu arka konvoy ile aramızda konumlanmış olan güvenlik güçlerine ateş açıldı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı ise konvoya iki ayrı saldırı düzenlendiğini söyledi.

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