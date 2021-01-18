CHP liderinin avukatı Çelik: Hukuk devletinin olduğu bir ülkede Erdoğan’ın açtığı davalar Kılıçdaroğlu’nun aleyhine sonuçlanma ihtimali olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP liderine yönelik 39 dava açtığını, kesinleşen 21 davadan 20’sinin müvekkili lehine sonuçlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu’na açılan davaların artığına dikkat çeken Çelik, “Herhangi bir hukuk devletinin olduğu bir ülkede hiçbir davanın genel başkanımızın aleyhine sonuçlanma ihtimali olamaz. Çünkü Kılıçdaroğlu, somut vakalara dayalı olarak eleştirilerde bulunuyor" dedi.

Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşanan birçok siyasi tartışma, Erdoğan tarafından yargıya taşındı. Man Adası iddiasından, “sözde Cumhurbaşkanı” açıklamasına kadar Kılıçdaroğlu hakkında bugüne kadar milyonlarca lira değerinde onlarca dava açıldı. Gazete Duvar’dan Müzeyyen Yüce’nin haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na açtığı sonucu kesinleşen 21 davadan 18'inin Kılıçdaroğlu'nun lehine sonuçlandığına; Erdoğan’ın kazandığı 2 dava Kılıçdaroğlu’nun başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden CHP lideri lehine dönerken, bir dosyanın da Anayasa Mahkemesi'nde bekledine dikkati çekti.

“Davaların tamamı ifade özgürlüğü kapsamında”

Erdoğan tarafından Kılıçdaroğlu aleyhine açılan davaların tamamının “ifade özgürlüğü” kapsamında olduğunu belirten Çelik, bu davalara karşı çoğunlukla “ispat haklarını” kullandıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun iktidara yönelik bütün eleştirilerinin bir temele dayandığını ifade eden Çelik, dolayısıyla yapılan eleştirilerin hukuk çerçevesinde kamu yararı kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Bu duruma verilebilecek en iyi örneğin AİHM’nin Kılıçdaroğlu kararı olduğunu belirten Çelik, şu bilgileri verdi:

“CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hakaret davalarına karşı AİHM’de açtığı ifade özgürlüğü davasını kazandı. Bu davaların içeriğinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yönelik 'din tüccarlığı' yaptığı eleştirisinde bulunmuş, öte yandan Deniz Feneri davasına değindiği konuşmasında 'yolsuzluk' vurgusu yapmıştı. Ama bu dosyalar AİHM’den ifade özgürlüğü vurgusuyla geri döndü. Dolayısıyla o davalarda açılan 5’er bin TL’lik tazminat mahkûmiyetimiz onların aleyhine sonuçlandı. Yani Ankara, Kılıçdaroğlu'na tazminat ödemeye mahkûm edildi. Herhangi bir hukuk devletinin olduğu bir ülkede hiçbir davanın genel başkanımızın aleyhine sonuçlanma ihtimali olamaz. Çünkü Kılıçdaroğlu, somut vakalara dayalı olarak eleştirilerde bulunuyor.”

17–25 Aralık sonrası Kılıçdaroğlu aleyhine davalar artı

Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaların 17-25 Aralık operasyonları sonrasında arttığını vurgulayan Celal Çelik, bu süreçte Erdoğan’ın talimatıyla Kılıçdaroğlu hakkında AK Partili siyasiler, bakanlar, grup başkanvekilleri, iletişim başkanı tarafından yapılan şikâyetler sonucu sıklıkla davalar açılmaya başlandığını anlattı. Çelik, yüzlerle ifade edilen bu davalara ilişkin, “Çoğu ya devam ediyor, ya istinafta ya da Yargıtay’da... “dedi.

“Yargı bize yönelik araç olarak kullanılmaya başlandı”

Avukat Çelik, yolsuzlukların CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından yoğun şekilde eleştirildiğini, eleştirilerle ortaya çıkacak gerçekleri saklamak için de iktidarın yargıyı araç olarak kullanmaya başladığını söyleyerek, “Erdoğan inanılmaz bir şekilde davalar açmaya ve tazminat istemeye başladı. Gerçekler ortaya çıktığı için genel başkanımız da eleştiri hakkını elbette kullanacaktı. İşte bu eleştiri hakkının kullanılmaması için yargı bize karşı araç olarak kullanılmaya çalışıldı. Sindirme politikaları ile davalar açılmaya başlandı" dedi.