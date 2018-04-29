CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı 'Adalet Yürüyüşü' ikinci günü başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Ankara'dan yola çıktığı 'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününe başladı.

Kılıçdaroğlu, Perşembe günü Ankara Güvenpark'ta bir basın açıklaması yaptıktan sonra yola çıkmıştı. Yürüyüşün Berberoğlu'nun yattığı İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'nde tamamlanması planlanıyor.

Yüzlerce partilinin destek vermek için eşlik ettiği yürüyüşün ilk etabı Eryaman Hipodromu'nda tamamlandı.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde ikinci gün etabına başlamadan önce gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, CHP'yi "aceleyle ve önyargıyla" hareket etmekle eleştiren ve yürüyüşün "masumane olmadığını" öne süren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bu yürüyüşü, ülkemizde birlikte yaşamayı, barışı, huzuru egemen kılmak için yapıyoruz. Sayın Bahçeli, hiç meraklanmasın. Onun da adalete ihtiyacı olacak" dedi.

Akşam saatlerinde Eryaman Hipodromu'nda yaptığı açıklamada ise CHP lideri, ilk günü "güzel bir yürüyüş oldu" sözleriyle tanımlarken, "provokatif" olarak nitelendirdiği bazı eylemlere karşı takındığı tutumdan dolayı emniyet güçlerine de teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu, "Hapiste açlık grevinde olanlar, hapiste olan gazeteciler, hapiste olan erler, hapiste olan öğrenciler, hapiste olan akademisyenler tamamı için yürüyoruz. Yürüyüşümüz yankı buldu çünkü toplum adalete hasret. Haksızlığa tahammül edemiyor. Bu Adalet Yürüyüşü bir parti yürüyüşü değil. Adaleti savunan her görüşten insan bize destek veriyor" dedi.

Berberoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürü Can Dündar'a vermekle suçlanıyordu.

Çarşamba günü gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nu "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmasına karar verdi.

Duruşmada hazır bulunan Berberoğlu, tutuklanarak İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

Berberoğlu ile birlikte tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye yükseldi.

Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili olurken, Halklar Demokratik Partisi'nin (HDP) halen 11 milletvekili cezaevinde bulunuyor.

Yaklaşık 430 kilometrelik "Adalet Yürüyüşü"nün 23 gün sürmesi bekleniyor. CHP'liler İstanbul'a ulaşana kadar yürüyüşün devam edeceğini söylüyor.

Her gün 20 kilometre yol kat edilmesi ve ulaşılan noktada konaklama yapılarak, ertesi sabah yola devam edilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Türkiye'nin farklı kentlerinde CHP il teşkilatları yürüyüşe destek vermek amacıyla eylemler düzenliyor.

Yürüyüşün Cuma günkü etabının Ankara'nın Kazan ilçesinde tamamlanması öngörülüyor.

Yürüyüşün Kızılcahamam, Bolu, Düzce, Akçakoca, Hendek ve son olarak Kartal üzerinden geçerek, Maltepe'de tamamlanması planlanıyor.