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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit evine ziyaret (4)

YÖRÜK-TÜRKMEN DERNEKLERİ VE MUHTARLAR BULUŞMASINA KATILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İnegöl İlçesi'ndeki programının ardından Orhaneli İlçesi’ne geçti

02 Kasım 2017 23:50

YÖRÜK-TÜRKMEN DERNEKLERİ VE MUHTARLAR BULUŞMASINA KATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İnegöl İlçesi\'ndeki programının ardından Orhaneli İlçesi’ne geçti. Kılıçdaroğlu’na CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Dr. Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Erkan Aydın, İl Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey eşlik etti. Kılıçdaroğlu burada, Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması\'na katıldı. Basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından Kılıçdaroğlu köylü kadınların yaptığı gözlemelerden yedi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Kahvehanede 9 yaşındaki Burak Altınok’a \"Büyüyünce ne olacaksın?” diye soran Kılıçdaroğlu “Cumhurbaşkanı olacağım” cevabı karşısında gülerek alkışladı.
Ardından CHP ilçe teşkilatının ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, Çöreler Mahallesi’nde bir vatandaşın evine misafir olup, akşam yemeği yedi. Kılıçdarolu, çıkışta kendisini bekleyen mahalleli çocukların ellerinden tutarak bir süre yürüdü. 
Ziyaretini tamamlayan Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’a gitmek için ilçeden ayrıldı.
Berktuğ ÖNCÜ-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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