CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan şehit evine ziyaret (2)

Yavuz YILMAZ- Enver Fatih TIKIR- Gürkan DURAL/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa\'nın İnegöl ilçesinde şehit Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in ailesini ziyaret ederek, başsağlığında bulundu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; Kanaat Önderleri, Sanayici, İş Adamları ve Muhtarlar Toplantısı\'na katılmak üzere Ankara\'dan Bursa\'nın İnegöl ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, 11 Ağustos\'ta Bingöl\'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Hüseyin Gençer\'in İnegöl\'de yaşayan ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu\'nu şehidin babası İsmail Gençer ve ailesi ile şehidin eşi Nurgül Gençer karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, İnegöl\'de bir otelde gerçekleşecek toplantıya geçti.

İnegöl\'deki toplantının ardından Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Bursa\'nın Orhaneli ilçesine geçip, Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması\'na katılacağı, öğle yemeğini Çöreler Köyü\'nde yedikten sonra İstanbul\'a döneceği kaydedildi.



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