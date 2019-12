CHP lideri Kılıçdaroğlu Twitter'dan çağrı yaptı

T24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki sayfasında, "Yolumuz uzun, hedef büyük ve 'Yorulmamak üzere yola çıktık.' Bu süreçte gönüllülere ihtiyacım var" görüşlerine yer verdi. Cnn Türk'te yayınlanan haber şöyle:Kılıçdaroğlu, Twitter'daki "kilicdarogluk" kullanıcı adlı hesabında, "Yolumuz uzun, hedef büyük ve 'Yorulmamak üzere yola çıktık.' Bu süreçte gönüllülere ihtiyacım var. Her yaştan, her meslekten, her şehirden, her inançtan, her kökenden kalbi yurt sevgisiyle dolu yurttaşımı yürüyüşümüze katılmaya çağırıyorum" ifadesine yer verdi.