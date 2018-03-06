CHP Lideri Kılıçdaroğlu, PM üyesi Karan'ın cenazesine katıldı

Fatih TURAN- Tolga SAĞLAM/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Parti Meclisi (PM) üyesi Yavuz Karan\'ın Trabzon\'daki cenaze törenine katıldı.

Ofisinde kalp krizi geçiren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi\'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP PM üyesi ve Trabzon İl eski Başkanı Yavuz Karan için Akçaabat ilçesindeki Kavaklırahman Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılmak üzere bugünkü TBMM Grup Toplantısı\'nı iptal eden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, özel uçakla saat 12.00 sıralarında, Trabzon\'a geldi. Cenaze törenine CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra genel başkan yardımcıları, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, CHP\'li milletvekilleri, AK Parti\'li milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer ile çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze törenine katılan AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Muhammet Balta da Karan ailesine taziyede bulundu. Kılınan cenaze namazı sonrası CHP Lideri Kılıçdaroğlu da Karan\'ın taşınan tabutuna bir süre omuz verdi. Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katılan Trabzonlular ile tokalaşarak, bir süre sohbet etti.

Yavuz Karan\'ın cenazesi, Akçaabat\'taki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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