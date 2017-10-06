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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, oğlunun yemin törenine katıldı (2)

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER Yemin töreninin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve oğlunun nişanlısı Mina Alşan tugaydan ayrılarak Polisevi'ne geçti

06 Ekim 2017 18:56

BİRLİKTE YEMEK YEDİLER
Yemin töreninin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve oğlunun nişanlısı Mina Alşan tugaydan ayrılarak Polisevi\'ne geçti. Burada bir süre istirahat eden Kılıçdaroğlu Ailesi daha sonra kentte faaliyet gösteren bir restorana giderek birlikte yemek yedi. Kılıçdaroğlu ailesine partisinin il yönetimi de eşlik etti. Yemeğin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oğlu ve yakınları ile vedalaşarak kentten ayrıldı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu, kızları Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir ve Kerem Kılıçdaroğlu\'nun nişanlısı Mine Alşan kentte kaldı. Hafta sonunu yakınları ile kentte geçirecek olan Kerem Kılıçdaroğlu pazar günü akşam saatlerinde birliğine yeniden teslim olacak. Kerem Kılıçdaroğlu, askerliğinin kalan bölümünü Sivas Temel Tepe\'deki Orgeneral Cemil Cahit Toydemir Kışlası\'nda tamamlayacak.

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