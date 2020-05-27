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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan '27 Mayıs' mesajı: Ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz

27 Mayıs 2020 17:56

27 Mayıs darbesiyle ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin 'biz darbelere karşıyız' demeleri tam bir aldatmacadır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs darbesinin 60. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet iradesi üzerinde ne askeri ne de sivil darbecilerin vesayetini kabul etmiyoruz.

59 yıl önce kaybettiğimiz Menderes'i, Zorlu'yu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz…

Şunu bütün vatandaşlarımın bilmesini isterim. Darbe hukukunu tahkim edenlerin, güçlendirenlerin “biz darbelere karşıyız” demeleri tam bir aldatmacadır…"

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