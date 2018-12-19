CHP lideri Kılıçdaroğlu, medya temsilcileriyle buluştu

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara\'da gazete ve televizyonların temsilcileri ile bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Yemekte, Kılıçdaroğlu\'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak da yer aldı. Yemeğin başında kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \'\'Dün de bu salonda Avrupa Birliği temsilcileri ile bir araya gelmiştik. Onlarla da Noel\'e gitmeden görüştük. Onlarla sık sık da görüştüğümüz oluyor. Ancak medyaya söylemiyoruz\'\' dedi.

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