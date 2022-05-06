T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan paylaşım yaptı

06 Mayıs 2022 11:41

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırası'ndan bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.

Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, "Yaşamlarını 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum." ifadesini kullandı.

kılıçdaroğludeniz gezmiş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24