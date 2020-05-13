CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bütün dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye; vatandaşın derdi varken meclis niye kapalı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünya genelinde Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan tek meclisin TBMM olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım varsa böyle bir dertler süratli bir şekilde yapalım, hayata geçirelim. Hatta bu konuda bütün parlamentonun ortak hareket etmesi lazım" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle esnaflarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyerek partisinin çözüm önerilerini anlattı.

"Covid-19 virüsü sadece bizi değil bütün dünyayı etkiliyor" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bütün dünyada meclisi kapalı olan sadece Türkiye. Fransa'sı, İngiltere'si, Japonya'sı, Güney Kore'si, Papua Yeni Gine'si, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'ı, hepsinde açık meclis. Bizde kapalı. Niye kapalı kardeşim? Vatandaşın derdi var, kanun çıkaralım varsa böyle bir dertler süratli bir şekilde yapalım, hayata geçirelim. Hatta bu konuda bütün parlamentonun ortak hareket etmesi lazım. Covid-19 virüsü, hangi partiden ya da hangi kişi olacak’ diye dinliyor mu? Hayır. Hangi partiden olursa olsun. Kimlik dinliyor mu? Hangi kimlikten olursa olsun. İnanç dinliyor mu? Hayır, hangi inançtan olursa olsun. O zaman parlamentonun oturup bu konuda ortak hareket etmesi lazım."

"Belediyemiz bedava ekmek dağıtmak istedi, kıyamet koptu"

“Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız ekmeği bedava dağıtmak istedi, kıyamet koptu. Kamu zararı var burada dolayısıyla bunu paralı yapmak zorundasınız. Adana Büyükşehir Belediyesi de tuttu ekmeği 5 kuruş yaptı ki, yani tamam fiyatı var kardeşim o zaman bu işi böyle götürelim diye.”

Esnafın mazot desteği talebine de değinen Kılıçdaroğlu, “Doğru taksi var, otobüs var, servisçi var, tır şoförü var, kamyon şoförü var. Bunu da Meclis açıldığında bir kanun teklifi vereceğiz. Bu yıl için, 2020 yılı için motorlu taşıtlar vergisi alınmasın” dedi.