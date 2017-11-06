CHP lideri Kılıçdaroğlu, Avrupa Konseyi'nde konuşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Strasbourg'u ziyaret edecek ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) konuşma yapacak.

CHP Basın Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 8 Kasım'da başlayacağı temasları çerçevesinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, görüşmelerin ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda bir konuşma yapacak. Avrupa Konseyi ile ilişkilerin ele alınacağı ziyarette Kılıçdaroğlu, Strazbourg'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşacak.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz eşlik edecek.