T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Ziyaretin gündeminde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimleri var

20 Nisan 2018 15:31

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi kabul edecek.

Alınan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, dün amcası Mehmet Karabulut'un cenaze töreni için İstanbul'a gitti.

Yalova Milletvekili İnce de törene katılarak Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti.

İnce'nin tören sonrasında Kılıçdaroğlu'dan randevu talep ettiği belirtilirken, kabulün bugün 15.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.

Kabülde, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

ETİKETLER

CHP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24