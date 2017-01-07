CHP lideri: Hükümet demokrasiye ihanet ediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üç yeni Kanun Hükmünde Kararaname (KHK) ile 8 bin 323 kamu görevlisinin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu hükümetin "demokrasiye ihanet ettiğini" savundu.

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında Cuma akşamı yayınlanan 679, 680 ve 681 numaralı KHK'lar kapsamında 8 bin 323 kişi görevinden çıkarıldı.

Görevden çıkarılmaların gerekçesi olarak "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılara üyelik veya irtibat" gösterildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ise görevden çıkarılmaların "terörle" ilgisinin olmadığını savundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Dün yeni kararnameler çıktı. Pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Hayatını bilime adamış insanların işine son verildi, ve hiç terörle ilgisi olmayan yakından uzaktan pek çok konu istismar edilerek TBMM'nin görev alanına girilerek Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlendi.

Jokey Kulübü, ne ilgisi var terörle? Milli Piyango ne işi var terörle? Onlar da OHAL kararnamesinin içine konmuş vaziyette.

Eğer bir hükümet parlamentoyu aldatıyorsa, bir hükümet halkını aldatıyorsa, terörle mücadele ediyorum diyerek terör dışı konularda OHAL ile düzenliyorsa o demokrasiye ihanet ediyor demektir."

Görevden çıkarılanlar arasında Danıştay'dan 8, Yüksek Seçim Kurulu'ndan da 1 kişi bulunuyor.

Üniversitelerden 631 akademik personel ve 155 idari personel de görevden çıkarıldı.

Öte yandan önceki KHK'larla görevden alınan 278 kişi de görevine iade edildi. Bunların arasında 42 akademiyen de bulunuyor.

CHP lideri "12 Eylül darbe döneminde bile bunların hiçbirisi olmadı" diyerek sürdürdüğü konuşmasında hükümetin "yetkiyi istismar ettiğini" savundu.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın hastanede yatması nedeniyle ona kim vekalet ediyorsa "hükümeti uyarması gerektiğini" söyledi ve "Parlamentonun yetkisine hükümet müdahale etmemelidir" dedi.

Dünkü KHK'lar ile 83 dernek kapatılırken, önceki KHK'lar ile kapatılan 7 dernek yeniden açıldı.

Kapatılan dernekler arasında Terör Mağdurlarına ve Ailelerine Yardım Derneği, Ankara Demokratik Haklar Derneği, Diclekent Halk Evi Derneği, Antep Ekoloji Derneği, İstanbul Kürt Enstitüsü Derneği, Demokrat Araplar Derneği, Rize Köylerini Kalkındırma Derneği, Roboski için Adalet Yeryüzü için Barış Derneği ve Munzur Doğal Yaşamı Koruma Derneği gibi çeşitli dernekler var.

Açılan 7 dernek ise şöyle:

Düzce Gelişim ve Eğitim Derneği, Florya Araştırma, Kültür, İlim ve Hizmet Derneği, Nur Mektebi İlim ve Kültür Derneği, Malatya Verem Savaş Derneği, Darende Spor Klübü Derneği, Darende Kültür Sanat Derneği, Rumeliden Anadoluya Kültürlerarası Diyalog Derneği.

KHK'larla kapatılan 11 yerel gazete de tekrardan açıldı.

Özel güvenlik görevlilerine verilen silah taşıma yetkisi de genişletildi. Eskiden görevli oldukları alanda silah taşıma yetkisi olan güvenlik görevlilerin, şüphelilerin takibi gibi istisnai durumlarda görev alanlarının dışına silahla çıkmasına izin verilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan KHK'lar ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ancak yabancı ülkelerde bulunan kişiler vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Resmi Gazete'de yapılan "yurda dön" ilanına rağmen üç ay boyunca yurda dönmeyen kişileri vatandaşlıktan çıkarma yetkisi Bakanlar Kurulu'nda olacak.

Medya kuruluşlarının lisans başvuruları 'milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı' nedeniyle reddedilebilecek.

Ayrıca Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütleriyle irtibatı bulunan medya kuruluşlarının lisans başvuruları reddedilecek.

Yayın yasak ve kısıtlamalarına uymayan basın kuruluşlarının yayınları bir gün durdurulacak.

Bir yıl içinde tekrar uymadıkları takdirde 5 güne kadar, ikinci tekrarda 15 güne kadar yayın durdurma cezası getiren KHK'lar, üçüncü tekrarda ise yayın lisansının iptalini öngörüyor.

Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma yetkisine sahip olacak.

"Terörle mücadele kapsamında" ele geçirilen silah ve mühimmatlar, delil olarak ihtiyaç duyulmaması halinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına tahsis edilebilecek.

İlişiği kesilmiş korucular "operasyonel faaliyetler maksadıyla" tekrardan göreve çağırılabilecekler.

Uzman erbaş ve uzman çavuşluk için lise mezunu olma şartı aranmayacak.

İlköğretim mezunları arasında ihtisas gerektiren sınıf ve branşlarda çok üstün başarı belgesi alanlar; Kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının kararı ile uzman erbaş ve çavuş olabilecek.