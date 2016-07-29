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Dünya
Deutsche Welle

CHP lideri Erdoğan'a baskı yapılmasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Bild gazetesine verdiği demeçte, darbe girişiminin ardından ‘cadı avı’ başlatılmaması uyarısında bulundu. Erdoğan'a daha fazla uluslararası baskı yapılması gerektiğini söyledi.

29 Temmuz 2016 14:08


Kılıçdaroğlu Alman ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte, “Şimdi Türkiye'de ‘cadı avı' başlatılmamalı, gazetecilerin tutuklanması demokrasimize zarar verir”, dedi.

CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla uluslararası baskı yapılması gerektiğini ifade ederek, “Sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel değil ama bütün Avrupa Birliği kurumları antidemokratik teamüllere karşı çok daha açık ve yüksek sesle konuşmalıdır”, dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Gülen hareketine karşı başlatılan uygulamaları savundu ve darbe teşebbüsünün arkasında Gülen'in olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Gülen hareketine yöneltilen suçlamaların gerçeklere dayandığı kanaatindeyim. Darbenin arkasında bir kısım hareket mensuplarıyla bazı askerlerin bulunduğuna dair güçlü işaretler var”, dedi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘temizlik' kapsamında onlarca gazeteci hakkında tutuklama emri çıkartılmış, 131 gazete ve dergi yasaklanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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