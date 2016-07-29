CHP lideri Erdoğan'a baskı yapılmasını istedi



Kılıçdaroğlu Alman ‘Bild' gazetesine verdiği demeçte, “Şimdi Türkiye'de ‘cadı avı' başlatılmamalı, gazetecilerin tutuklanması demokrasimize zarar verir”, dedi.

CHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a daha fazla uluslararası baskı yapılması gerektiğini ifade ederek, “Sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel değil ama bütün Avrupa Birliği kurumları antidemokratik teamüllere karşı çok daha açık ve yüksek sesle konuşmalıdır”, dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda Gülen hareketine karşı başlatılan uygulamaları savundu ve darbe teşebbüsünün arkasında Gülen'in olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Gülen hareketine yöneltilen suçlamaların gerçeklere dayandığı kanaatindeyim. Darbenin arkasında bir kısım hareket mensuplarıyla bazı askerlerin bulunduğuna dair güçlü işaretler var”, dedi.

Darbe girişiminin ardından başlatılan ‘temizlik' kapsamında onlarca gazeteci hakkında tutuklama emri çıkartılmış, 131 gazete ve dergi yasaklanmıştı.