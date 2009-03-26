CHP lideri Baykal'dan Ergenekon yorumu

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, bugün açıklanan 2. iddianamedeki iddialar hakkında açıklama yaptı.



Davasının 2. iddianamesinde Ergenekon tarafından devrilmek istendiği iddia edilen Baykal, "Bana karşı mücadele verenlerin arkasında Ergenekon'un olduğuna ilişkin gözlemim yok" ifadelerini kullandı.



İddianame ne diyor?



İddianameye göre Ergenekon Örgütü AKP ile MHP'yi bölmek CHP'de ise Deniz Baykal'ı devirmek istiyordu.



1909 sayfalık ikinci iddianamede AKP ve MHP'li bölme planları yer alıyor. Ergenekon iddianamesinde yer alan zanlıların, AKP içindeki bazı isimlerle partiyi bölme planları yaptığı anlatılıyor. Kapatma davasına nüfus etme çabaları olduğu öne sürülüyor.



CHP'ye yönelik çalışmalar olduğu belirtiliyor. Ergenekon CHP içinde çeşitli operasyonlara gitti. Deniz Baykal'ı devirme planları da iddianamede. CHP'nin üst düzey kadrosunun değiştirilmesi amacıyla planların yapıldığı kaydediliyor.



İddianamedeki terör başlıklarında Atatürkçü Düşünce Derneği ve Cumhuriyet mitinglerinin mercek altına alındığı belirtiliyor.



Ergenekon örgütünün diğer terör örgütüyle bağlantıları da yer alıyor. PKK, MLKP, Hizbullah, Hizbut Tahrir ve Türk İntikam Tugayı'yla ilişkileri anlatılıyor. Hepsinin aynı çatı altında Ergenekon yapısı tarafından yönetildiği iddia ediliyor. Ergenekon'un bu terör örgütlerine nasıl nüfus ettiği anlatılıyor.



Karargah evleriyle ilgili anlatımlara da iddianamede yer veriliyor. Karargah evlerinde kimlerin yer aldığı, nasıl örgütlendiği ifade ediliyor.



İddianamede siyasi parti başlıkları



- Ergenekon AKP ve MHP'yi bölmeye çalışıyor



- Ergenekon CHP içinde çeşitli operasyonlara gitti. Bunun amacı Deniz Baykal'ı devirme planları



- Ergenekon CHP içerisindeki Baykal'a muhalif kanatla bağlantılı



- Ergenekon, CHP ve MHP yönetimini değiştirme çabasında



- Ergenekon, Baykal'a yönelik yoğun bir dinleme çabası içindeydi



- Ergenekon, AKP'yi kapatma davasına nüfuz etmeye çalıştı



- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) mercek altında



- Cumhuriyet mitingleri mercek altında





