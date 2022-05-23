CHP'li Zeybek'ten Bozdağ'a 'tweet' tepkisi: AKP'nin yargıçları da sandıkta gidecek

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor" açıklamalarına tepki gösterdi. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eski Twitter paylaşımları sebebiyle yargılandığını hatırlatan Zeybek, "AKP'nin yargıçları da sandıkta gidecek" dedi.

Rafet Zeybek, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Talimat sisteminin dışavurumudur"

“İnsanların düşüncelerini özgürce açıklayabileceği mecralar üzerinde tahakküm kurmak siyasal iktidarın hobisi haline gelmiştir. Medyanın büyük çoğunluğu üzerinden yandaşlarla kurulan hegemonyaya rağmen insanlar özgürce sosyal medyadan görüş ve eleştirilerini aktardıklarında ise yargı eli ile üzerlerine gidilmektedir.

Hatırlanacağı gibi partili Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçmişte sosyal medyayı ‘toplumların baş belası’ olarak tanımlamıştı. Onun Adalet Bakanı’nın ise ‘Tweetten değil, içinde yazılandan soruşturma açılıyor’ ifadesi, aslında talimat sisteminin dışavurumudur.

"AKP’nin yargısı da yargıçları da sandıkta gidecekler"

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 25’inci maddesi ‘Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz’ der.

Ancak AKP’nin yargı sistemi, ülkenin hiçbir sorunu yokmuş gibi, ülkede başka suçlar olmamış gibi sosyal medyada eleştiride bulunan vatandaş avı yapmaktadır. Eski bir Cumhuriyet savcısı olarak, bu ülkenin dürüst ve hukukun üstünlüğünü savunan yargı mensuplarını ayrı tutarak şunu belirtiyorum ki AKP’nin yargısı da AKP’nin yargıçları da sandıkta gidecekler.

"FETÖ elebaşına güzellemeler yapan Bozdağ"

Dün FETÖ elebaşına güzellemeler yapan Adalet Bakanı Bozdağ’a o sözleri için bir soruşturma açılmamışsa, aksine ödüllendirilip tekrar bakan yapılmışsa bugün sosyal medyada hayat pahalılığını, adaletsizliği, işsizliği eleştiren vatandaşlara da soruşturma açılamaz.”

TIKLAYIN | Adalet Bakanı Bozdağ: Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor