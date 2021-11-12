CHP'li Yüksel Mansur Kılınç: Emlak Konut’ta ihaleler yakın akrabalara mı verildi?

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Emlak Konut GYO A.Ş’nin bazı inşaat işlerinin tanıdık isimlere verildiği iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Kılınç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemi ile verdiği önergede, "Emlak Konut’ta ihaleler yakın akrabalara mı verildi?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Başkanlığı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemi ile soru önergesi verdi.

AKP iktidarında akrabaların ve iktidara yakın duran kişilere ait şirketlere sağlanan ayrıcalıklarla ilgili iddialara her geçen gün bir yenisinin eklendiğine dikkat çeken Kılınç “Toplumda, kamudan ihale almak için Adalet ve Kalkınma Partili olmak veya Adalet ve Kalkınma Partili akrabanın olması adeta zorunluluk haline geldiği algısı oluşmuştur” dedi.

Ataşehir Finans Merkezi'nin yapımı

Kılınç, soru önergesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ve kuzeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın yakın akrabası olan Sedat Varank ile Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin yakın akrabası Osman Gedikli'nin ortağı olduğu konsorsiyuma verildiği öne sürülen ihaleleri gündeme getirdi.

Kılınç söz konusu konsorsiyumun, Emlak Konut GYO AŞ'den, Ataşehir Finans Merkezi'nin yapımına ilişkin inşaat işleri aldığının iddia edildiğini aktararak Kurum'a “Bu iddialar doğru mudur?” diye sordu.

"Siyah Kalem İnşaat firmasına, iş verilmeye devam edildi mi?"

Kurum'a “Emlak Konut GYO AŞ'nin Zekeriyaköy'deki köy projesini bitiremediği için sözleşmesi fesih edilen Siyah Kalem İnşaat firmasına, bu haklı fesihten sonra iş verilmeye devam edilmiş midir?” sorusunu yönelten Kılınç, “Verilen işlerin alt taşeronu yukarıda adı geçen Sedat Varank ile Emlak Konut Genel müdürü Hakan Gedikli'nin yeğeni Osman Gedikli midir?” diye sordu.

"Ucuza alınıp, yüksek fiyata satıldı mı?"

Kılınç, Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü Hakan Gedikli'nin yine Emlak Konut GYO AŞ'den 300 bin TL tutarında ev peşinatı verip, 6-7 ay sonra bu evi 3 milyondan fazla bir bedelle sattığı iddialarına açıklık getirilmesini istedi. Kılınç'ın Bakan Kurum tarafından yanıtlanmasını istediği diğer sorular şöyle:

“Emlak Konut GYO AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Ercan Alioğlu ve Hicran Çakmak'ın da Emlak Konut'tan bu şekilde 20'ye yakın daire alıp kâr ile sattığı doğru mudur?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın İstanbul'da kalması için Avrupa ve Asya yakasında birer daire tahsis edilmiş midir?”