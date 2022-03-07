CHP'li Yüceer: Tedbir alınmazsa 1 ayda yağ bulunmaz

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, ayçiçeği yağında yaşanan kuyruklar ve fiyat artışının araştırılması için Meclis’e önerge verdi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Yüceer, “Market rafları dahil olmak üzere toplam yağ stokumuz en fazla bir ay bizi idare edecek durumda. Yeni bir tedbir alınmazsa mart sonu, nisan başı gibi ayçiçeği yağı bulamayacak vatandaş” dedi.

"Ayçiçeği yağında fiyat artışı yüzde 100'ün üzerinde"

Ayçiçeği yağı üretiminde özel olarak Tekirdağ, genel olarak ise Trakya bölgesinin ağırlığına dikkat çeken Yüceer, “İki büyük sorunumuz var şu an. İlki ayçiçeği yağında ciddi bir arz krizi yaşanıyor. İkinci büyük sıkıntı ise fiyat artışı. TÜİK'in çarpıtılmış rakamlarına göre bile enflasyon yüzde 50'yi geçti. Gerçekte ise bu rakamın iki katı kadar artış yaşanıyor. Özellikle gıda enflasyonu aldı başını gitti. Ayçiçeği yağında fiyat artışı ise bu son krizden önce bile yüzde 100'ün üzerindeydi. 2020 Eylül ayında 5 litrelik ayçiçeği yağı sadece 63.6 TL iken bugün bu rakam serbest piyasada 150 ile 250 TL arasında seyrediyor” diye konuştu.