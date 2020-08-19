CHP'li Yılmazkaya: Türkiye, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde OECD ülkeleri arasında birinci!

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin gündemden düşmediği Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasını Meclis gündemine taşıdı.

Yılmazkaya, Türkiye'nin kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada geldiğini belirterek, “Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde OECD ülkeleri ortalaması yüzde 21,6. iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 38 olmasını hangi gerekçelere bağlıyorsunuz?” diye sordu.

CHP'li vekil, "İstanbul Sözleşmesi’ne ilk imza atan ülkenin Türkiye olması ve bu sözleşmeden ilk çıkma heveslisi ülkenin yine Türkiye olmasını manidar bulduğunu" belirtti.

“Şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artırılması, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ve yasal yardımın yapılması, cinsiyet ayrımcı politikalar, yasalar ve uygulamaların kaldırılması gerekirken İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılması büyük bir hatadır” diyen Yılmazkaya, “Türkiye’nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığında, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan bu sözleşmenin şimdilerde tartışma konusu olmasında gerekçe nedir?” diye sordu.

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular söyle:

1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi, kadınlara yönelik her tür şiddete karşı hukuki çerçevede detaylı bir koruma sağlayan ilk uluslararası belgedir. Bu anlaşmanın hangi maddesi veya hangi maddeleri hükümeti rahatsız etmektedir? Uluslararası kabul görmüş bu sözleşmeyi ikame edecek bir çalışmanız var mı?

Bu sözleşmeyi ilk imzalayan ve özellikle İstanbul ismini alması için heyecanlı olan Ak Parti Hükümeti kadın hakları, çocuk hakları ve insan hakları konusunda hevesini mi kaybetti?

Kadına, çocuğa, yaşlıya ve mağdura yönelik şiddet, taciz, istismar gibi birçok suçu önleme adına kabul gören bu sözleşme hakkında çıkan yorumlar ve haberlerle ilgili hükümetin tavrı nedir?

Türkiye’nin Avrupa Konseyi dönem başkanlığında, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan bu sözleşmenin şimdilerde tartışma konusu olmasında gerekçe nedir?

Türkiye, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada geliyor. Kadına yönelik şiddetin arttığı bu süreçte mağdurları koruma adına ( eğitim-yargı-emniyet) alanlarında ne gibi önlemler aldınız? Kolluk kuvvetlerinin kadına, çocuğa, yaşlıya ve mağdura karşı şiddeti önleyici adımları nelerdir?

Sözleşme, üçüncü bir tür oluşturmaya ya da LGBT eğilimlerini hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik herhangi bir hüküm taşımamaktadır. Bu sözleşmenin eşcinsel yönelimlerin meşrulaşmasına sebep olduğunu mu düşünüyorsunuz?

2002 yılından 2019 yılına kadar kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin yıllar itibariyle iller bazındaki rakamsal verileri nelerdir?

Kadına yönelik şiddetin en fazla olduğu ilk 10 il hangileridir?

Kadına yönelik şiddetin en az olduğu ilk 10 il hangileridir?

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde OECD ülkeleri ortalaması yüzde 21,6. iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 38 olmasını hangi gerekçelere bağlıyorsunuz?