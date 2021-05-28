CHP'li Yıldırım Kaya: Tecavüzcü öğretmenle fotoğraf çektiren milli eğitim müdürü, eğitim müşavirliğine atanmış

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Karaman’da Ensar Vakfı ve Karaman İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (KAİMDER) yurtlarında 8 ile 10 yaşları arasında 45 erkek öğrenciye yönelik cinsel istismar skandalını anımsattı. Kaya, “Tecavüzcü öğretmenle yurtlarda fotoğraflar çektiren, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müşavirliği’ne atanmış” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında; Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER’in yurtlarında 45 erkek öğrencinin maruz kaldığı cinsel istismara ilişkin açıklamalar yaptı.

Çocukların, yaşadıkları cinsel istismarın acısını her zaman yaşayacaklarına dikkat çeken Kaya, “Peki, istismarları gerçekleştirenlere ve görevi suiistimal ederek çocuklarımıza istismar zemini hazırlayan sorumlulara ne oldu? Bu sorumlular şimdi nerede, ne yapıyorlar? Adalet yerini buldu mu?” diye sordu.

"Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor"

Yaşanan cinsel istismarın sorumlularına ilişkin Kaya, şunları söyledi:

"Çocuklarımızı istismar eden, tırnak içinde söylüyorum sözde ‘öğretmen’ Muharrem Büyüktürk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ya diğer sorumlular? Görevlerini suiistimal edenler… Gözlerini, kulaklarını kapatanlar… Görevini ihmal ederek, çocuklarımıza tecavüz edilmesine zemin hazırlayanlar… Şimdi nerede, ne yapıyorlar? Yaptığımız araştırmalar sonucu tecavüzcü ‘öğretmenle’ yurtlarda fotoğraflar çektiren, Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, MEB Eğitim Müşavirliğine atanmış. Görevini hakkıyla yapmış. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor."

"Ödüllendirme gibi görevlendirme"

İstismarın yaşandığı dönemde yurtların denetlenmesinden sorumlu Karaman Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ahmet Bayır'ın da Ankara Milli Eğitim Şube Müdürlüğü'nde göreve devam ettiğini ileri süren Kaya, şunları söyledi:

"Görevlerini suiistimal ederek 45 çocuğumuzun taciz ve tecavüze maruz kalmasına göz yuman kamu görevlilerine ödüllendirme gibi görevlendirmeler yapılmış. Bunlar, kadına ve çocuğa karşı işlenen suçlarda hafifletici sebep arayanlardır. Bunlar, kravatlıya ceza indirimi uygulayanlardır! Bunlar, çocuğa tecavüzde 'Bir defadan bir şey olmaz' diyenlerdir! Bunlar, Türkiye’yi yönetemeyen, ekonomik, sosyal, ahlaki, hukuki… her alanda uçuruma sürükleyenlerdir."

"Tek çözüm erken seçim"

Kadınların ve çocukların yaşadıklarına yönelik sorgulamaları engelleyenlerin yaşananların da sorumlusu olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Türkiye’nin dört bir yanında cemaat, tarikat ve bunlara bağlı vakıfların kaçak yurtlarına göz yumanlar, izin verenler çocuklarımıza taciz ve tecavüzün suç ortağıdırlar. Bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesini bir kararnameyle kaldırdığını ilan eden anlayış; kadına ve çocuğa karşı işlenen tecavüzden de şiddetten de sorumludur. Çocuklara taciz ve tecavüzde bulunanlar ile göz yumanlara yaptırım uygulanmazsa; kadına yönelik şiddetin de önüne geçilemez. Tek çözüm erken seçimdir."