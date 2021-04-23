CHP'li Yavuzyılmaz: Zonguldak'ta maden işçileri, Koronavirüs testlerinin sonuçları beklenmeden, üç gün boyunca çalıştırıldı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'ndaki 144 işçinin, yapılan Koronavirüs testlerinin sonuçları beklenmeden, üç gün boyunca çalıştırıldığını iddia etti. Yavuzyılmaz, "Normalde sonuçların aynı gün üç beş saat içinde çıkması gerekirken, işçilerin yarısının sonuçlarının çıkması, tam 3 gün sürdü. Diğer yarısının sonuçlarıysa hala çıkmadı. İşçiler Koronavirüs pozitif olarak, maalesef üç gün boyunca işe gidip, diğer işçilerle birlikte çalışmak zorunda kaldı” dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, işçilerin Koronavirüs test sonuçlarına ulaşarak, durumu belgeleriyle anlattı.

“Zonguldak’ta, Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs testi skandalını ortaya çıkardık. Türkiye Taş Kömürü Kurumu’ndaki 144 yer işçisine, 18-19 Nisan tarihlerinde COVID-19 testi yapıldı. Normalde sonuçların aynı gün, üç beş saat içinde çıkması gerekirken, işçilerin yarısının sonuçlarının çıkması, tam 3 gün sürdü. Diğer yarısının sonuçlarıysa hala çıkmadı. İşçiler Koronavirüs pozitif olarak maalesef üç gün boyunca işe gidip, diğer işçilerle birlikte çalışmak zorunda kaldı.

Resmî belgeye göre, 18 Nisan 2021 tarihinde saat 11.55’te Koronavirüs testini yapan bir işçinin aslında o tarihte ve saatte Koronavirüs testinin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Ancak ne zaman ortaya çıkıyor? 22.04.2021 tarihinde yani artık çok geç.

"Madenciler aşıda öncelikli meslek grubuna alınmalı"

Test yaptırdıktan dört gün sonra COVID-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıkan bir işçinin resmî belgesi. Yine bir işçinin üç gün sonra testinin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. 144 işçinin yarısının koronavirüs testi sonuçlarıysa hala açıklanmadı. Defalarca kez Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunduk. Resmi başvurular yaptık. Ancak madenciler, aşıda öncelikli meslek grupları arasına alınmadı. Bu ölümcül bir hatadır.” (ANKA)