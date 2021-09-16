CHP'li Yavuzyılmaz: Zafer Havalimanı'na ilk 8 ayda 4 milyon 650 bin euro garanti ödemesi yapıldı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zafer Havalimanı'na ilk 8 ayda devletin kasasından ödenen miktarı açıkladı. Garanti edilen yolcu sayısına ulaşamadığı için tartışmalara konu olan Zafer Havalimanı'na yılın ilk 8 ayında ödenen para 4 milyon 650 bin euro olarak gerçekleşti.

Havlimanı'nın işletmeci olan IC İçtaş şirketine verilen 1 milyonluk yolcu garantisi verilmiş, buna karşılık havalimanını 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. Şirkete ise 6 milyon 738 bin euro garanti ödemesi yapılmıştı.

"Sapmalar devam ederse 2044 yılına kadar 208 milyon ödenecek"

Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021 yılının ilk 8 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısının 5 bin 725 olduğunu ve garanti edilen yolcu sayısının 878 bin 488 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu ile kullanan yolcu sayısında hata payının yüzde 99 olduğunu vurguladı. Yılmaz ayrıca, havalimanını yapan şirkete devletin 4 milyon 650 bin euro ödeme yapacağını ifade etti.

Yılın ilk yedi ayında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı sadece 2 bin 937 olmuştu. İlk yedi ay için ödenen miktar ise 4 milyon 60 bin Avro olmuştu.

Yavuzyılmaz daha önce yaptığı paylaşımlarda "Bu sapmalar sürerse, IC İçtaş 29 yıl 11 aylık garanti süresinin sona ereceği 2044'e kadar yapılacak ödemeden 208 milyon 131 bin 332 Euro da kazanacak. Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak diyorlardı, 208 milyon Euro çıkacak. Bu para ile 5 havalimanı yapılırdı." demişti.