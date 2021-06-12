CHP’li Yavuzyılmaz Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları’nın aylık gelirlerini açıkladı: Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden de maaş alıyorlarmış

AKP'li bürokratların birçok kurumdan aldığı "maaşları" ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılarının bir diğer maaş aldığı kurumu ve maaşlarını ifşa etti. Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve Enver İskurt'un Türk Telekom Yönetim Kurulu üyesi olduklarını ortaya koyan Yavuzyılmaz, yardımcıların ayrıca iki kurumdan aldığı maaşlara dikkati çekti.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bakan yardımcılarının aldıkları maaşları paylaştı. Buna göre Selim Dursun, bakan yardımcılığından 27.917 TL, Türk Telekom Yönetim Kurulu üyeliğinden 33.849 TL olmak üzere aylık toplam 61.766 TL maaş alıyor! Yavuzyılmaz, kaynak olarak da TT Genel Kurul Tutanağını gösterdi. Maaş tutarlarını nasıl hesapladığının bilgisini veren Yavuzyılmaz'ın paylaşımına göre, Dursun'un 2018'den beri Türk Telekom'dan aldığı maaş tutarları şu kadar:

2018 yılında 15.000 TL net maaş+2 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 17.500 TL

2019 yılında 15.000 TL x %16,33 (2018 TÜFE)+2 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 20.357 TL

2020 yılında 17.449 TL x %15,18 (2019 TÜFE)+4 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 26.797 TL

2021 yılında 20.098 TL x %12,28 (2020 TÜFE)+6 maaş ikramiye. Ortalama aylık maaş tutarı: 33.849,61 TL

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

Yavuzyılmaz bir diğer paylaşımında da üç Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı'nın da Türk Telekom Yönetim Kurulunda olduğunu ve çift maaş aldıklarını ortaya çıkardı. Buna göre, yardımcılar Ömer Fatih Sayan, Selim Dursun ve Enver İskurt'un aylık geliri 61.766 TL oluyor.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:

"Üç Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısının üçünün de Türk Telekom Yönetim Kurulunda olduğunu ve çift maaş aldıklarını tespit ettik. 1. Ömer Fatih Sayan 2. Selim Dursun 3. Enver İskurt

Her birinin aylık geliri: 61.766 TL Kaynak: TT Genel Kurul Toplantı Tutanakları"