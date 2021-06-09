CHP'li Yavuzyılmaz paylaştı: Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu'na atandı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un, aynı zamanda TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını tespit ettiklerini açıkladı. Ermut'un toplam maaşının ise 66.917 TL olduğu ortaya çıktı.

AKP'li bürokratların bir çok kurumdan aldığı 'maaşları' ortaya çıkaran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, bu kez de Bilal Erdoğan'ın sınıf arkadaşı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un bir diğer maaşını ifşa etti.

CHP'li Yavuzyılmaz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut'un, genel müdürlük dışında TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine de atandığını, 8 Haziran tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla ortaya çıkardı.

Yavuzyılmaz ayrıca Ermut'un aldığı maaşları da paylaştı. Buna göre Ermut, Varlık Fonu'ndan 14.917 TL, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden 52.000TL olmak üzere aylık toplam 66.917 TL maaş alıyor!

Yavuzyılmaz, kaynak olarak da TÜPRAŞ 2021 Genel Kurul Tutanağını gösterdi.