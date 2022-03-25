CHP’li Yavuzyılmaz: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'ın 3 maaşının toplamı aylık 313 bin TL

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, birçok yerden maaş alan bürokratları paylaşmaya devam ediyor. Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın üç yerden aldığı maaş tutarının 313 bin 870 TL olduğunu duyurdu.

Yavuzyılmaz paylaşımında, Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 357 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu huzur hakkı 142 bin 518 TL, Kuveyt Türk Yönetim Kurulu ilave ücreti olarak da 131 bin 995 TL olduğunu belirterek toplam aylık gelirinin 313 bin 870 TL olduğunu aktardı. Yavuzyılmaz, hesaplama için kullandığı yöntemi de paylaşımlarında açıklayarak kaynak olarak da Kuveyt Türk 2022 Genel Kurul Tutanağı'nı gösterdi. CHP'li vekil paylaşımlarına ek olarak, 23 Mart tarihli Kuveyt Türk Olağan genel Kurul Toplantı tutanağını da paylaştı.

Tutanakta, "Yapılan görüşme sonucunda; Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için huzur hakkı olarak, toplam net; 1,040,000- USD ücret ödenmesine, ödenen huzur hakkına ilave olarak 2021 yılı için Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere, toplam net 963.205- USD ödenmesine, ödenecek tutarların hangi komitelere, hangi üyelere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu; oybirliği ile kabul edildi" ifadelerine yer verildi.

Yavuzyılmaz hesaplama yöntemine ilişkin olarak da şu paylaşımları yaptı:

"Nasıl hesapladım? Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı aylık maaşı: 39.357 TL Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) huzur hakkı toplamı (yıllık): 1.040.000 Dolar Her bir YK üyesinin huzur hakkı (yıllık): 1.040.000/ 9= 115.555 Dolar Her bir YK üyesinin huzur hakkı (aylık): (115.555/ 12)x 14,80= 142.518 TL

(23.03.2022 itibariyle 1 Dolar= 14,80 TL) Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205 Dolar Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (yıllık): 963.205/ 9= 107.023 Dolar

Her bir YK üyesine ilave ödenen ücret (aylık): (107.023/ 12)x14,80= 131.995 TL (23.03.2022 itibariyle 1 Dolar= 14,80 TL) Kültür Turizm Bakanlığı ile Kuveyt Türk Katılım Bankası arasındaki ilişkiyi gösteren tablo"