CHP'li Yavuzyılmaz: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Elitaş, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı; aylık geliri 107 bin 37 lira

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi de yapıldığını ve aylık gelirinin 107 bin 37 lira olduğunu açıkladı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, AKP'li Yunus Elitaş’ın Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığının yanı sıra TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını açıkladı.

Bakan Yardımcılığı maaşının 39 bin 537 lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, TÜPRAŞ Yönetim Kurulu üyeliğinden de ayda 67 bin 500 lira alan Elitaş'ın aylık toplam gelirinin 107 bin 37 liraya yükseldiğini aktardı.

Yavuzyılmaz, kaynak olarak 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul tutanağını paylaştı.

Yavuzyılmaz'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Kaynak: Cumhurbaşkanı Atama Kararı

"AK Partili Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’ın TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Üyesi yapıldığını da tespit ettik.

Bakan Yrd. maaşı: 39.537 TL

TÜPRAŞ YK aylık ücreti: 67.500 TL

Aylık toplam gelir: 107.037 TL

Kaynak: 30 Mart 2022 tarihli TÜPRAŞ Genel Kurul Tutanağı, 15 Aralık 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Atama Kararı"