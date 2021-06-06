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CHP'li Yavuzyılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşını tespit etti; aylık gelirini açıkladı

06 Haziran 2021 23:15

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar'ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Yavuzyılmaz, Birpınar'ın bakan yardımcılığından ve şirketten aldığı maaşlarla birlikte aylık gelirinin 46 bin TL'ye yaklaştığını belirtti.

Yavuzyılmaz Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na dayandırdığı bilgileri Twitter üzerinden paylaştı:

"Çevre ve Şehircilik Bakan Yrd. Mehmet Emin Birpınar'ın aynı zamanda Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik.

Bakan Yrd. maaşı: 27.917 TL

Emlak Katılım YK Başkanı huzur hakkı: 18.000 TL

Aylık geliri: 45.917 TL

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Deniz YavuzyılmazMehmet Emin Birpınaremlak katılımçevre ve şehircilik bakanlığı
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