CHP'li Yavuzyılmaz belgeleri paylaştı: Türk Telekom Yönetim Kurulu'ndaki AKP'li isimlere 33 bin liralık ek gelir

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından Türk Telekom Yönetim Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarda çalışan isimler olduğu görüldü.

Paylaşımlarda, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görev alan Selim Dursun, Enver İskurt ve Ömer Fatih Sayan'ın yer aldığı belirtildi.

Türk Telekom Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını inceleyen CHP'li Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarda görev yapan isimlerin 2018 yılında 15 bin TL net maaş+2 maaş ikramiye aldığını ifade etti.

Toplantı tutanaklarından 2019 ve 2020 yılını da inceleyen Yavuzyılmaz, her bir yönetim kurulu üyesinin 2019 yılında 15 bin TL x ve 2 maaş ikramiye ve 2020 yılında 17 bin 449 TL ve 4 maaş ikramiye aldığını belirtti.

Yavuzyılmaz 2021 yılında ise 20 bin 98 TL ve 6 maaş ikramiye alındığını, ortalama aylık maaş tutarının 33 bin 849 lira olduğunu belirtti.