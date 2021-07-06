CHP'li Yavuzyılmaz: Ak Parti, Zafer Havalimanı'ndaki kendine ait hata payı rekorunu kırdı

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “AK Parti 2021 yılının ilk beş ayında, Zafer Havalimanı’ndaki kendine ait hata payı rekorunu kırdı” diyerek, garanti edilen yolcu ve gerçek yolcu arasındaki farka dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, Kütahya'da Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan ve 2044 yılına kadar yolcu garantisi verilen Zafer Havalimanı'na ilişkin Sayıştay verilerine dayandırdığı duyurusunda, garanti edilen yolcu: 549 bin 054, gerçekleşen yolcunun 308 olduğunu aktardı.

Yavuzyılmaz'ın paylaşımları şöyle: