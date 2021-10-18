CHP’li Yavuzyılmaz açıkladı: Cumhurbaşkanlığı raporunda hazine yardımı alan vakıflar gizlenmiş

T24 Ankara

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın Genel Faaliyet raporunda hazineden yardım alan dernek ve vakıfların gizlendiğini açıkladı. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gibi hükümete yakın dernek ve vakıfların kamu kurumlarından sağladığı ayrıcalıklar tartışılmaya devam ederken Sayıştay’ın raporu da hazineden yardım alan bu tür dernek vakıfların da gizlendiğini ortaya koydu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 2020 Yıl Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet raporunu değerlendiren Sayıştay’ın dernek ve vakıflarla ilgili yapmış olduğu bir tespite ilişkin paylaşımda bulundu.

Mali saydamlığı zedeliyor

Yavuzyılmaz, “Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’nın Genel Faaliyet Raporunda, Hazineden yardım alan dernek ve vakıfları gizlediğini tespit ettik” ifadesini kullandığını açıkladı.

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan Yavuzyılmaz, Sayıştay’ın bu tespitle ilgili “Bu durum hesap verebilirlik ilkesine aykırı, mali saydamlığı zedeliyor” ifadesine de dikkat çekti.

Sayıştay raporuna göre ilgili bölümde şu ifadeler kullanıldı:

“Genel Faaliyet Raporunda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerekmektedir. 2020 yılı Genel Faaliyet Raporunda sadece yardım yapan idarelerin açıklandığı görülmüştür. Bu durumun sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir.”