CHP'li Yavuzyılmaz: 7 termik santral ünitesi bulunan şehirde sürekli elektrikler kesiliyor

Kar yağışının etkili olduğu Zonguldak'ta elektriklerin gitmesine CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, tepki gösterdi. Yavuzyılmaz, kentte 7 tane termik santral ünitesi bulunduğunu belirterek, kömür ocaklarında çalışan madencilerinde zor durumda kaldığını ileri sürdü.

Kentte her kar yağdığında elektriklerin kesildiğini ve kırsal kesimde yaşayan vatandaşların uzun süre karanlıkta kaldığını belirten Deniz Yavuzyılmaz, sorumluların hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavuzyılmaz, yaklaşık 1 ay önce yağan karda da kentin aynı sorunu yaşadığını dile getirdi.

"Yüzlerce metre yerin altına inen kafeslerde işçiler mahsur kaldı"

Sürekli kesilen elektriklerden Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan madencileri de zor durumda bıraktığını belirten Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Zonguldak’a kar yağdı. 7 termik santral ünitesi bulunan enerji üssü bir şehirde sürekli elektrikler kesiliyor! Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı maden ocaklarında işçi asansörlerini çalıştıran vinç motorları voltaj dalgalanmaları nedeniyle düzenli çalıştırılamadı ve yüzlerce metre yerin altına inen kafeslerde işçiler mahsur kaldı.

Armutçuk, Kozlu, Karadon maden ocaklarında işçiler bir süre kurtarma kafeslerini kullanmak zorunda kaldıktan sonra, bu ocaklarda 16:00 -24:00 ve 24:00 -08:00 vardiyaları iptal edildi.

BEDAŞ, Zonguldak’ın kalbi TTK ve maden işçilerini de tehlikeye atmaya devam ediyor. Bunun da hesabını vermesi gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım. Zonguldak’a tarihinde ilk kez kar yağmıyor!"