CHP'li Yarkadaş'tan Özlem Zengin'e tepki : AKP işkencenin üstünü örtüyor!

T24 Haber Merkezi

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Çıplak arama yoktur" sözleri sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı' iddiası sonrası Özlem Zengin, iddiayı yalanlamıştı.

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Yarkadaş, Özlem Zengin'in açıklamalarının yer aldığı haberimize şunları yazdı:

"AKP, muktedir olmanın verdiği rahatlık ve "Nasıl olsa kimse hesap soramaz" anlayışıyla davranıyor; işkencenin üstünü örtüyor! 30 kadının feryadına kulak tıkamayın, Uşak'a gidin ve kadınları dinleyin! Üstünü örterek kurtulamazsınız! Gerçeği unutturamazsınız!"