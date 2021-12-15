CHP'li Yarkadaş: Millet İttifakı'na iki yeni parti katılacak ve adı değişecek

Gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı'na DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin katılacağını ve isminin değişeceğini iddia etti.

Gazeteci ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş KRT TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman programında Millet İttifakı'nın kulislerinden edindiği bilgileri anlattı.

Yarkadaş, önümüzdeki ocak ayında Ali Babacan'ın DEVA Partisi ile Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağını söyledi. Yarkadaş, iki partinin katılması ile Millet İttifakı'nın isminin Büyük Millet İttifakı olacağını belirtti.

Yarkadaş bu bilgiyi kamuoyunun ilk kez duyduğunu belirtti.