Eren Erdem açlık grevine başlıyor

Kapanan Karşı gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve CHP PM Üyesi Eren Erdem, yaşanan yargılama süreci nedeniyle yarın açlık grevine başlayacağını duyurdu.

Erdem, kaleme aldığı bildiride "Adalet yaşatır, adaletsizlik öldürür. Ben tüm kronik hastalıklarıma rağmen bu greve başlıyorum" yazdı.

Halk TV'de gazeteci Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olan Yarkadaş, Eren Erdem’e açlık grevinden vazgeçme çağrısı yaptı ve şu ifadeleri kullandı; “Adına Adalet Orucu dediği bir oruca başlıyor. Buzdolabını dün boşaltmış. Boşalttıktan sonra da cezaevi yönetimine açlık grevi yapacağını söylemiş. Avukatları vazgeçirmeye çalışıyor. Eren Erdem dün bir mektup yollamış ve o mektupta ‘Ben haksız yere tutuluyorum cezaevinde ve hiç ilgimin olmadığı bir örgütten, FETÖ’den yargılanmak onurumu kırıyor. Bunu kaldıramıyorum ve bu haksızlığa karşı bir 'Adalet Orucu’na başlıyorum' diyor. Önce sıvı ile beslenme kararı almış. Bu konuda hem CHP’den hem de kamuoyundan bir duyarlılık bekliyor. Umarım CHP MYK üyeleri, belediye başkan adaylarını belirlemek için verdikleri cengaverce mücadeleyi Eren Erdem için de verirler.”

Ayşenur Arslan'dan Erdem'e çağrı

Yarkadaş’ın sözleri üzerine tepkisini dile getiren Ayşenur Arslan, “Bu tür eylemler Gandi’den bu yana yürütüldü. Ama lütfen Ali’yi düşün, oğlunu düşün sağlığına dikkat et ” sözleriyle Erdem'e çağrıda bulundu.

Yarkadaş da Arslan’ın çağrısına katılarak Eren Erdem’e açlık grevi yapmaması için çağrı yaptığını, bu çağrısını da avukatları aracılığı ile ilettiğini söyledi.

Eren Erdem'den mektup

Erdem'in açlık grevi kararıyla ilgili kaleme aldığı mektup şöyle: