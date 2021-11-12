CHP'li Yalım: İktidar olduğumuzda, tüm EYT’lilerin uğramış oldukları haksızlıkları gidereceğiz

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin yaptığı 'Öncelikli gündemimizde yok.' açıklamasını hatırlatarak, “EYT’li olan tüm vatandaşlarımız, kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Biz, ilk seçimlerde iktidar olacağız. Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda, tüm EYT’lilerin uğramış oldukları haksızlıkları gidereceğiz.” dedi.

Özkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hükümet dün açıklama yaptı; şu anda gündemlerinde EYT ile alakalı bir çalışma olmadığını, sadece CHP’nin ya da Millet İttifakı’nın bastırmalarının sonucunda 3600 ile alakalı bir çalışma olduğunu kabul etti. Biz, buradan 3600’e kavuşacak olan öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin, polislerimizin, şimdiden bu konuyla alakalı bu işi başardığımızdan dolayı mutluluk içerinde olduğumuzu ve onlara hayırlı olsun diyoruz.

Ancak, ciddi bir kitle olan EYT’liler ise gerçekten huzursuz ve de karamsarlık içerisinde. Ben buradan tüm EYT’lilere seslenmek istiyorum: EYT’li olan tüm vatandaşlarımız, kesinlikle karamsarlığa kapılmayın. Biz, ilk seçimlerde iktidar olacağız. Millet İttifakı olarak iktidar olduğumuzda, tüm EYT’lilerin uğradıkları haksızlıkları gidereceğiz. Allah’ın izniyle, en geç 2022 veya en geç 2023’te iktidar olduğumuzda, EYT’lilerin haklarını geri getireceğiz ve de onların hak mağduriyetlerini gidereceğiz.” (ANKA)