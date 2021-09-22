CHP'li Yalım: Elektrik faturasından TRT payı ve KDV'yi kaldırırsak elektrik yüzde 20 ucuzlar

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, elektrik faturalarından TRT payı ve KDV’nin kaldırılması halinde vatandaşın elektriği yüzde 20 daha ucuza kullanacağını söyledi.

Özkan Yalım, Uşak’ın Eşme ilçesinde pazar yerini ziyaret etti. Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Yalım, eline bir elektrik faturası alarak, TRT payı ve KDV çıkartıldığında faturanın yüzde 20 ucuzladığını anlattı.

Yalım, elindeki faturayı göstererek, “10 bin 539 TL para ödeyecek. Burada yüzde 2 TRT payı var. Sana soruyorum üretici kardeşim; bu biber TRT’yi izliyor mu, izlemiyor mu? Bu sulamada kullanılan elektrik faturasında yüzde 2 TRT payı var. Peki sen bu ürünü satarken KDV alıyor musun? Sulamada kullanılan elektrik faturasında yüzde 18 KDV var. Yüzde 18 KDV’yi kaldırırsak, yüzde 2 TRT payını kaldırırsak bu elektrik faturası yüzde 20 ucuzlayıp bu fatura 10 bin liradan 8 bin liraya düşer mi, düşmez mi” dedi.