CHP'li Veli Ağbaba’nın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkındaki tweetine erişim engeli kararı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkındaki tweetine ilişkin erişim engeli kararı alındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın tweet hakkında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime engeli kararı alındı. EngelliWeb tarafından paylaşılan bilgiye göre kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Ağustos 2020 tarih ve 2020/5631 sayılı kararı ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın tweeti için erişim engeli kararı verildi. Tweette şu ifadeler yer alıyordu:

“Diyanet İşleri Başkanı, bir ayıbını örtmen için elinde kılıçla Atatürk’e küfrediyor. Nedir o ayıbı? FETÖ’nün esiri ve uşağı olmasıdır. Bu beyefendi, geçmişte Adil Öksüz’ün doktorasında jüri olmuş; Fetullah Gülen’in vakıflarında yöneticilik yapmış bir şahıstır" ifadelerini kullandığı tweetine Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engellendi.