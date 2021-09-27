CHP'li Veli Ağbaba: Birilerinin 3-5 maaş alırken kimilerinin evine ekmek götüremediği bir durum yaşıyoruz

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Çınar Halk Market’in açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de; ranta teslim olmuş, insanların çalışmadan kazandığı, birilerinin 3-5 maaş alırken kimilerinin evine ekmek götüremediği bir durum yaşıyoruz” dedi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de “Tüm yol arkadaşlarımız önümüzdeki dönemde çok daha kritik görevlerde, çok daha büyük mücadelelerde omuz omuza yol yürüyeceğiz; hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

'Çınar Halk Market’in açılışı bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılımıyla yapıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik projelerini hayata geçirmeye başladıklarını söyledi.

"Çok kıymetli"

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in ardından söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da şöyle konuştu:

“Türkiye’nin sanayi başkenti Kocaeli’de olmaktan onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye’de; ranta teslim olmuş, insanların çalışmadan kazandığı, birilerinin 3-5 maaş alırken kimilerinin evine ekmek götüremediği bir durum yaşıyoruz. Bu anlamda bu marketin açılması ve amaçları çok kıymetli ve değerlidir. Çünkü burada bu market açılırken Kocaeli’deki kadınlarımıza, çaresiz kalan, evine ekmek götüremeyen insanlarımıza üretim yaparken kendileri geçimini sağlayacak. Türkiye’nin her tarafında partimiz bu modeli uyguluyor. Bu konuda teşvik ediyoruz ve kooperatifteki insanlarımızın üretmiş olduğu şeylerin satışına da destek veriyoruz. Belediyecilik sadece yol yapmak, çok toplamak değildir. Artık sosyal belediyecilik var. Kocaeli’de uygulayıcı İzmit Belediye Başkanımızdır. Bu markette Kocaelili, İzmitli insanların ürettiklerini hep beraber alalım, yiyelim. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün evine gittik. Çocuklarınızın da görmesini isterim. Sadece Kocaeli’nin değil Türkiye’nindir.”

"Omuz omuza yürüyeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Özel de şunları söyledi:

“Ben göreve başladığımda Kocaeli’de 3 önemli milletvekili vardı. Dayanışmaları yüksek, çalışmaları birbirinden az olmayan 3 isim. Haydar Akar bugün TBMM’de Meclis Başkanvekili. Bir diğeri en üst karar organın olan PM Üyesi Tahsin Tarhan. Bir diğeri ise İzmit Belediyesi gibi bir belediyeyi çok zor şartlarda gelip önemli bir iktidarı kazanan, Türkiye’de nasıl yöneteceksiniz diyenlere göğsümüzü gere gere ‘İzmit’i nasıl yönetiyorsak Türkiye’yi de öyle yöneteceğiz’ dedirten Fatma Kaplan Hürriyet. Bu arkadaşlarımız Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çok önemli görev alacaklar. Uyum içinde çalıştıkları il başkanımız, İzmit’te siyaset yapan tüm yol arkadaşlarımız önümüzdeki dönemde çok daha kritik görevlerde, çok daha büyük mücadelelerde omuz omuza yol yürüyeceğiz; hep birlikte başaracağız.

"Tanıklık etmeye geldik"

Ne yapmaya geldiniz derseniz göğsümüz kabararak seçimden önce ne söz verdiyse onları birer birer yerine getiren belediye başkanımızın önemli eserlerinden birine tanıklık etmeye geldik. Genel Başkan burada kreş açtı. Kreşler sadece çocukların eğitim aldıkları mekanlar değil aynı zamanda o çocukların anneleri sosyal hayatın içinde tutan, çalışma hayatının içinde tutan ve kadına hak ettiği yeri veren mekan. Akşener kadın girişimcilerle ilgili çok önemli bir eseri açmak için buraya geldiler. Bir yanda kooperatiflere destek veren bir yanda fiyat denetimine referans olan bir yanda temiz, güvenli tarım ürünlerinden güvenli ete, yumurtaya uygun fiyata vatandaşın ulaşmasını sağlayan örnek bir projenin açılışını yapmaya geldik. Gerçekten gurur duyuyoruz, takdir ve tebrik ediyoruz.

"Sözlerini tutmadılar"

Bugün en büyük güçlüklerden birini çeken sosyal katmanlarından bir tanesi küçük esnaflar. Bu iktidar geldiğinde AVM’lerin şehrin dışına çıkarmayı vaat ediyordu; söz vermişlerdi. Bu sözü tutmadılar. Her türlü ürünü satan, esnafımızın canını okuyan üç harfli market zincirleri, birtakım şubeleriyle her tarafı sardılar. Bunlar İzmit’e vergi olarak gelmiyor. Parası sahibinin sahibine, yabancı olanların karı yurt dışına gidiyor. İzmitlilere sesleniyoruz: Lütfen küçük esnafınıza sahip çıkın. Alışverişi İzmit’in evlatlarından yapın. Vergiyi İzmit’te bırakın yatırımı da İzmit’e alın. Küçük esnafın canına yeten bu üç harflilerden, sermayeden İzmit’i korumaya hepinizi özellikle davet ediyoruz. Halk Market, sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden bir tanesidir."