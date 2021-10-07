CHP'li vekillerden soğan önerisi: TMO üreticiden alıp 2 TL'ye Tarım Kredi'de satsın

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve CHP Ankara il başkanı Ali Hikmet Akıllı, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde binlerce dönümde soğanı tarlada kalan çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Gürer, “Tarlada 60 kuruşa alıcı bulamayan soğan, marketlerde 4 liraya satılıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri TMO eliyle bu soğanları alıp, 2 liradan satsa, hem üretici kazanır hem tüketici pahalıya ürün almamış olur" dedi.

Sözcü'nün haberine göre Milletvekilleri Gök ve Gürer, soğan üreticilerinin ürününü maliyetinin çok altında fiyatlara bile satamadığını belirterek, TMO ve tarım kredi kooperatiflerini göreve davet etti.

"75-80 kuruşluk soğanı 60 kuruşa bile satamıyoruz"

300 bin TL masraf ederek, 100 dönüm arazi üzerinde ektiği soğanı işçilere toplattırdığını belirten üretici, “Soğanın maliyeti 75-80 kuruş. Ancak bugün işçilere toplattığımız soğan 60 kuruşa bile satamıyoruz. Büyük çoğunluğu zaten fire olarak yerde kaldı. Mazot, gübre, ilaç gibi borçlarımızı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum” diye konuştu.

Soğan üretiminde girdi maliyetlerinde yarı oranında arttığına dikkat çeken üretici, gübre, ilaç, sulama masraflarının neredeyse iki kat arttığını, geçen yıl 90 kuruşa aldıkları soğan torbasının bile bu yıl 1.5 liraya çıktığını anlattı.

TMO'ya çağrı